Кримінал

Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російським ударом по Харкову
27 Вересня 2024 20:34
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Близько 17:00 ворожа авіація в черговий раз завдала бомбового удару по Харкову. 

Цього разу бомба впала на луки, спричинивши пожежу сухої трави та очерету на площі 2 га, розповіли у ДСНС. 

“Вибухом пошкоджено 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали. З пожежею протягом півтори години боролись 4 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

По цьому приватному сектору на півночі Харкова росіяни вдаряють другий день поспіль. За попередніми даними прокуратури, РФ використала ФАБ-250 чи -500 з УМПК.

Рятувальники ліквідують наслідки російського удару по Харкову / Фото: ДСНС

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