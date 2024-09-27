Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російським ударом по Харкову

Близько 17:00 ворожа авіація в черговий раз завдала бомбового удару по Харкову.

Цього разу бомба впала на луки, спричинивши пожежу сухої трави та очерету на площі 2 га, розповіли у ДСНС.

“Вибухом пошкоджено 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали. З пожежею протягом півтори години боролись 4 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

По цьому приватному сектору на півночі Харкова росіяни вдаряють другий день поспіль. За попередніми даними прокуратури, РФ використала ФАБ-250 чи -500 з УМПК.