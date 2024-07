Румуни стверджують, що не стріляли по російському дронам

Міністерство оборони Румунії повідомило про “дезінформаційні дії”, повʼязані із поширенням у соцмережах інформації про те, що сили країни нібито збивали російські дрони, уламки яких пізніше впали біля кордону з Україною. Румунське відомство у Facebook запевнило, що їхні сили ППО не намагались збити безпілотники росіян, а територія країни не була ціллю атаки агресора.

“Ця так звана “інформація” не має реального підґрунтя. Атаки, здійснені Російською Федерацією, були націлені на українську портову інфраструктуру на Дунаї, а не на територію Румунії, а сили і засоби Міноборони, дислоковані в районі кордону з Україною, ні в одній подібній ситуації не вели вогонь по засобах нападу РФ”, — кажуть у Міноборони Румунії.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня під час російського обстрілу міста Ізмаїл в Одеській області жителі Тульчинського повіту Румунії отримали попередження про можливе падіння уламків російських дронів. Пізніше біля румунського села Плауру пролунали звуки вибухів. У ніч на 25 липня російські дрони знову залетіли в Румунію.

У відповідь на дії РФ у НАТО, членом якого є Румунія, заявили, що дії росіян не були навмисними, а також назвали їх “безвідповідальними”. Сам же Бухарест на падіння дронів та вибухи на своїй території виголосив Москві рішучий протест та викликав до МЗС тимчасово повірену в справах російського посольства Єлєну Копніну.

Учора на платформі X було розміщено відео, як нібито румунські зенітні установки Gepard збивають російські ударні безпілотники біля Ізмаїла.

