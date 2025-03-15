Політика

Опозиція Угорщини мітингує, тоді як Орбан обіцяє розправитися зі ЗМІ та НУО
15 Березня 2025 20:06
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Віктор Орбан на мітингу прихильників. Ілюстративне фото / Фото Hungary Today
Віктор Орбан на мітингу прихильників. Ілюстративне фото / Фото Hungary Today

Десятки тисяч людей вийшли в суботу на мітинг у Будапешті проти прем’єр-міністра Віктора Орбана, розмахуючи національним прапором, коли лідер нової опозиційної партії Tisza (Тиса) пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана. Про це повідомляє Reuters.

Петер Мадяр, колишній урядовець, започаткував свій рух рік тому, і його партія Tisza, названа на честь другої за величиною річки Угорщини, випереджає Fidesz (Фідес) Орбана в більшості опитувань, за рік до виборів у 2026 році, в той час як економіка перебуває у скрутному становищі.

Раніше в суботу Орбан, який неодноразово конфліктував з ЄС через політику, яка, на думку критиків, підриває демократію в Угорщині, пообіцяв боротися з політиками, журналістами і неурядовими організаціями (НУО), які отримують іноземне фінансування, і знову виключив членство України в ЄС, активізувавши свою передвиборчу кампанію.

Понад 50 000 його опонентів, незважаючи на холодну мрячну погоду, зібралися на мітинг у Будапешті, вигукуючи гасла “брудний Fidesz” і “Tisza розливається”.

«Ті, хто зраджує власну націю, повинні опинитися на смітнику історії, – сказав Мадяр натовпу. «Наш час настав». Він сказав, що Tisza запустить народне опитування з 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути “голос нації”.

Водночас, виступаючи на мітингу в національний день Угорщини, Орбан заявив, що настав час ліквідувати те, що він назвав «тіньовою армією» неурядових організацій, журналістів, суддів і політиків, яким платять зі Сполучених Штатів і Брюсселя, маючи на увазі свої плани розправитися з неурядовими організаціями та ЗМІ, які отримують фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та мільярдера Джорджа Сороса.

«Після сьогоднішніх святкувань настане велике великоднє прибирання, оскільки шкідники пережили зиму, – сказав Орбан. «Ми ліквідуємо всю тіньову армію».

Рішення президента США Дональда Трампа ліквідувати USAID підбадьорило його союзника Орбана.

Минулого місяця він заявив, що Угорщина розробить законопроект про захист національного суверенітету і розкриє іноземне фінансування угорських ЗМІ та так званих квазі-НУО (неурядові организациї).


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