Суспільство

У Харкові зафіксували серію температурних рекордів
15 Березня 2025 13:05
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Підсніжники біля харківської багатоповерхівки / Фото Glavnoe.in.ua
Підсніжники біля харківської багатоповерхівки / Фото Glavnoe.in.ua

У Харкові три дні поспіль — 12, 13 та 14 березня — синоптики фіксували нові температурні рекорди. Найвищий показник зареєстрували 14 березня — 19,3° тепла, пише Суспільне.

Як повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі, 12 березня температура піднялася до 17,5°, а 13 березня — до 18,4°, перевершивши попередній максимум 2002 року, коли стовпчики термометрів сягнули 15,8°.

14 березня тепло побило ще один рекорд — 19,3°, що також перевершило показник 2002 року, коли зафіксували 16,6° тепла.

Перший температурний рекорд цього березня у Харкові зафіксували ще 8 числа.

Синоптики зазначають, що такі погодні аномалії для березня стають дедалі частішими.


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