Орбан озвучив вимоги до ЄС: “Союз, але без України”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі X перелік вимог до Євросоюзу, в яких закликав до змін у політиці блоку та прямо висловився проти вступу України до ЄС.
What does the Hungarian nation demand from Brussels?— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 15, 2025
Let there be peace, freedom, and unity.
1. We demand a Europe of nations.
2. We demand equality before the law for all Member States.
3. Restore the competences unlawfully taken from nations.
4. National sovereignty and a…
Орбан сформулював 12 пунктів, які, за його словами, відображають позицію угорської нації. Серед основних вимог — посилення національного суверенітету, повернення повноважень державам-членам та збереження християнської спадщини Європи.
Окрему увагу угорський прем’єр приділив міграційній політиці та економічній незалежності, закликавши “не закладати борги на майбутні покоління” і “вигнати агентів Сороса та корумпованих лобістів” із європейських інституцій.
Водночас останній пункт викликав найбільший резонанс — Орбан відкрито заявив, що хоче бачити ЄС “без України”.
Ця заява пролунала на тлі напружених відносин між Будапештом і Брюсселем, а також постійних спроб Угорщини блокувати допомогу Україні та її євроінтеграційний шлях.