Політика

Орбан озвучив вимоги до ЄС: “Союз, але без України”
15 Березня 2025 13:27
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Мікоскі в Будапешті, 4 березня 2025 / Фото Reuters
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Мікоскі в Будапешті, 4 березня 2025 / Фото Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі X перелік вимог до Євросоюзу, в яких закликав до змін у політиці блоку та прямо висловився проти вступу України до ЄС.

Орбан сформулював 12 пунктів, які, за його словами, відображають позицію угорської нації. Серед основних вимог — посилення національного суверенітету, повернення повноважень державам-членам та збереження християнської спадщини Європи.

Окрему увагу угорський прем’єр приділив міграційній політиці та економічній незалежності, закликавши “не закладати борги на майбутні покоління” і “вигнати агентів Сороса та корумпованих лобістів” із європейських інституцій.

Водночас останній пункт викликав найбільший резонанс — Орбан відкрито заявив, що хоче бачити ЄС “без України”.

Ця заява пролунала на тлі напружених відносин між Будапештом і Брюсселем, а також постійних спроб Угорщини блокувати допомогу Україні та її євроінтеграційний шлях.


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