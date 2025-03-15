Орбан озвучив вимоги до ЄС: “Союз, але без України”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі X перелік вимог до Євросоюзу, в яких закликав до змін у політиці блоку та прямо висловився проти вступу України до ЄС.

What does the Hungarian nation demand from Brussels?



Let there be peace, freedom, and unity.



1. We demand a Europe of nations.

2. We demand equality before the law for all Member States.

3. Restore the competences unlawfully taken from nations.

4. National sovereignty and a… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 15, 2025

Орбан сформулював 12 пунктів, які, за його словами, відображають позицію угорської нації. Серед основних вимог — посилення національного суверенітету, повернення повноважень державам-членам та збереження християнської спадщини Європи.

Окрему увагу угорський прем’єр приділив міграційній політиці та економічній незалежності, закликавши “не закладати борги на майбутні покоління” і “вигнати агентів Сороса та корумпованих лобістів” із європейських інституцій.

Водночас останній пункт викликав найбільший резонанс — Орбан відкрито заявив, що хоче бачити ЄС “без України”.

Ця заява пролунала на тлі напружених відносин між Будапештом і Брюсселем, а також постійних спроб Угорщини блокувати допомогу Україні та її євроінтеграційний шлях.