Політика

Росія вночі повторно атакувала Одещину дронами: є поранені та руйнування
15 Березня 2025 12:42
читать на русском →
Внаслідок ворожої атаки на Одещину сталася пожежа, пошкоджено критичну інфраструктуру, житловий будинок, магазин та автомобілі / Фото ДСНС
Внаслідок ворожої атаки на Одещину сталася пожежа, пошкоджено критичну інфраструктуру, житловий будинок, магазин та автомобілі / Фото ДСНС

Вночі російські війська здійснили повторну атаку на Одещину, застосувавши ударні безпілотники.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок обстрілу в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок і пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті постраждала будівля приватного підприємства — вибухова хвиля вибила вікна, двері та пошкодила дах.

В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя від уламків скла та була госпіталізована.

Також під час першої хвилі атаки по Чорноморську поранення отримав 53-річний чоловік. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Станом на ранок у Чорноморську газо-, водо- та теплопостачання працюють у штатному режимі. Завдяки оперативній роботі енергетиків вдалося відновити електропостачання.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків ударів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Березня 2025 12:42

Росія вночі повторно атакувала Одещину дронами: є поранені та руйнування
15 Березня 2025 13:27

Орбан озвучив вимоги до ЄС: “Союз, але без України”
15 Березня 2025 13:05

У Харкові зафіксували серію температурних рекордів
15 Березня 2025 11:32

На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільне авто: водій у лікарні
15 Березня 2025 10:25

До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
усі думки