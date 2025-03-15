Росія вночі повторно атакувала Одещину дронами: є поранені та руйнування

Вночі російські війська здійснили повторну атаку на Одещину, застосувавши ударні безпілотники.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок обстрілу в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок і пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті постраждала будівля приватного підприємства — вибухова хвиля вибила вікна, двері та пошкодила дах.

В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя від уламків скла та була госпіталізована.

Також під час першої хвилі атаки по Чорноморську поранення отримав 53-річний чоловік. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Станом на ранок у Чорноморську газо-, водо- та теплопостачання працюють у штатному режимі. Завдяки оперативній роботі енергетиків вдалося відновити електропостачання.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків ударів.