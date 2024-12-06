Румунські прикордонники виявили два тіла загиблих українців

У Румунії зафіксували два трагічні випадки за участю громадян України. Один з них стався в горах, де загинув українець, який незаконно перетнув кордон, інше тіло знайшли у річці Тиса.

Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України, інцидент в горах стався після того, як громадянин України незаконно перетнув кордон на гірській ділянці в Івано-Франківській області разом із двома іншими людьми. Чоловік помер, ймовірно, від переохолодження і підвищеного тиску. Його тіло було знайдено румунськими рятувальниками за 200 метрів від кордону.

При ньому були документи, що підтвердили його особу, він був 1995 року народження.

Другий трагічний випадок стався в річці Тиса, де було виявлено ще одне тіло громадянина України.