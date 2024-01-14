Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП “Сірет”

Близько 14.00 від представники прикордонної поліції Румунії повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску «Сірет», що знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Нагадуємо, що вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин”, – зазначено в повідомленні прикордонників.