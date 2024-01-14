Політика

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП “Сірет”

14 Січня 2024 14:22
читать на русском →
румунія, вантажні перевезення

Близько 14.00 від представники прикордонної поліції Румунії повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску «Сірет», що знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Нагадуємо, що вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин”, – зазначено в повідомленні прикордонників.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Січня 2024 12:17

Сьогодні річниця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, коли загинуло 46 людей
14 Січня 2024 16:05

Королева Данії передала трон своєму старшому синові
14 Січня 2024 15:39

Хвороба Х: Світові лідери обговорять, як підготуватися до “наступної пандемії”
14 Січня 2024 14:22

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП “Сірет”
14 Січня 2024 11:55

Зеленський про підписану з Британією угоду: Це те, що додає нам упевненості зараз
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки