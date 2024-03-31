Румунія і Болгарія частково увійшли до Шенгенської зони

Румунія і Болгарія, які входять до Євросоюзу, приєдналися до безвізового простору Шенгенської зони, однак лише частково. У ніч на неділю, 31 березня, скасовано прикордонний контроль в аеропортах, а також у морських портах, проте прикордонний контроль на сухопутних кордонах цих країн поки що буде збережено.

Це пов’язано з тим, що на повне приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони наклала вето Австрія, мотивуючи таке рішення своїми побоюваннями у зв’язку з можливим припливом біженців. Рішення про скасування прикордонного контролю на сухопутних кордонах Румунії та Болгарії з країнами Євросоюзу має ухвалити Рада ЄС, причому в Бухаресті та Софії сподіваються, що це буде зроблено до кінця поточного року. Переговори тривають.

Як зазначає AFP, вступ до Шенгенської зони двох цих країн відбувся після фактичного 13-річного очікування. Незважаючи на обмеження, що зберігаються, скасування контролю на повітряних і морських кордонах має важливе символічне значення. “Це великий успіх для обох країн та історичний момент для Шенгенської зони – найбільшої у світі зони вільного пересування”, – заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Румунія і Болгарія стали членами ЄС з 1 січня 2007 року. У листопаді 2022 року Єврокомісія закликала Раду ЄС включити до Шенгенської угоди Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки ці країни успішно виконали всі умови для приєднання до безвізового простору. Хорватія приєдналася до Шенгенської зони та єврозони 1 січня 2023 року. Рішення про приєднання Румунії та Болгарії Рада ЄС ухвалила в грудні.