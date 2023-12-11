Суспільство

Рух вантажівок з Польщі через Дорогуськ знову заблоковано

11 Грудня 2023 20:25
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кордон, польща

Рух вантажного транспорту через пункт пропуску “Дорогуськ-Ягодин” знову заблоковано.

Про це повыдомляється у відео з кордону, поширене в соцмережах, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі УП

В соцмережах з’явилося відео, на якому українські водії розповідають, що їх рух знову заблокований: посеред траси знаходиться польська фура, яка, за твердженням поляків, зламалася.

Речник ДПСУ підтвердив “Українській правді”, що станом на 20 годину на трасі з боку польського пункту пропустку “Дорогуськ” дійсно перебуває вантажівка, яка унеможливлює рух вантажного транспорту через кордон в бік України.

Що стало причиною появи вантажівки на дорозі, що призвело до блокування руху вантажівок, українським охоронцям кордону не відомо.


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