Рух Трампа є загрозою демократії – Байден

Президент Штатів Джо Байден виступив із жорсткими попередженнями про загрози для демократії США, згадавши про екстремістські сили в лавах Республіканської партії, які підтримує експрезидент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Байден, цитує CNN

“Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA (Make America Great Again – гасло кампанії Трампа на минулих виборах – ред.)”.

“Немає сумнівів, що сьогоднішня Республіканська партія керується і залякується республіканськими екстремістами MAGA.

Їхній екстремістський порядок денний, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо”.

“Трамп каже, що Конституція дає йому право робити все, що він захоче на посаді президента.

Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома”.

Байден натякнув на нещодавню пропозицію Трампа стратити генерала Марка Міллі, голову Об’єднаного комітету начальників штабів, і сказав, що мовчання республіканців щодо цього коментаря було “оглушливим”.

“Ми всі повинні пам’ятати: демократії не обов’язково гинуть під дулом гвинтівки. Вони можуть загинути, коли люди мовчать, коли вони не можуть піднятися”, – зазначив президент.

“Я вірю у вільні та чесні вибори і мирну передачу влади. Я вірю, що в Америці немає місця – жодного, жодного, жодного – політичному насильству”, – додав Байден.