Рух опору провів в Мелітополі акцію помсти

У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів рф, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулась 11 листопада у захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею павла судоплатова).
У вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб.
Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів фсб та росґвардії.
За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма».
Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.
“Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росґвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється”, – йдеться у повідомленніі ГУР Міноборони.
Після удару у Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв.
Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.