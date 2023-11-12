Кримінал

Рух опору провів в Мелітополі акцію помсти

12 Листопада 2023 14:44
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партизани, мелітополь, гур

У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів рф, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулась 11 листопада у захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею павла судоплатова).

У вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб.

Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів фсб та росґвардії.

За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма».

Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.

“Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росґвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється”, – йдеться у повідомленніі ГУР Міноборони.

Після удару у Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв.

Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.


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