Суспільство

Рух на польському ПП “Дорогуськ” відновлено

12 Грудня 2023 12:42
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кордон, польща

Рух на польській стороні біля пункту пропуску “Дорогуськ” відновлено альтернативною дорогою після того, як протестувальники перегородили основну дорогу фурою з причепом після відкликання дозволу на протест місцевою владою, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

“Протестувальники вчора навіть поставили і заблокували рух на одній із доріг вантажним транспортним засобом, але наразі поліція намагається його прибрати з дороги, а вантажівки проїжджають іншою дорогою, тому заторів у русі поки що немає”, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Деркача, ПП “Ягодин-Дорогуськ” із моменту його розблокування о 14:00 за Києвом 11 грудня скористалося понад 100 вантажівок на в’їзд і виїзд з України.

Заступник міністра зазначив, що великий внесок у розблокування ПП “Ягодин-Дорогуськ” зробив збір даних щодо порушення поліцією та протестувальниками умов протесту, а саме непропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів.

“Учора під час рішення про відкриття ПП місцевий голова Дорогуська заявив, що причиною цього рішення було невиконання протестувальниками умов протесту”, – пояснив Деркач.

Він нагадав, що ще три українсько-польські ПП залишаються заблокованими, проте продовжують працювати.

Щодо анонсованої з 11 грудня акції протесту угорських перевізників на ПП “Захонь-Чоп”, заступник міністра зазначив, що вони не перешкоджають руху вантажного транспорту.

“Вони не блокують рух. Тобто рух на ПП “Захонь-Чоп” як був, так і здійснюється, але протестувальники є біля дороги, їх контролює угорська поліція. Поки що жодних сутичок і проблем немає”, – описав Деркач поточну ситуацію.


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