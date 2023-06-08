Політика

Рух Кримським мостом закрито: окупанти проводять навчання Кримський міст тимчасово закрито для руху транспорту, там проходять антитерористичні навчання, повідомив журналістам представник окупаційної влади Криму Микола Лукашенко. Він пообіцяв, що рух мостом відновиться відразу після завершення навчань.



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