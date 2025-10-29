Розвідка США не бачить готовності Росії до компромісу щодо України, попри спроби Трампа домовитись — NBC News

Американські розвідувальні служби не виявили жодних ознак того, що Росія готова до компромісу у війні проти України, незважаючи на спроби президента США Дональда Трампа ініціювати мирні переговори. Про це повідомляє NBC News із посиланням на високопосадовців у розвідці та Конгресі.

Згідно з новою оцінкою американської розвідки, яку цього місяця представили членам Конгресу, президент РФ Володимир Путін «налаштований рішучіше, ніж будь-коли» продовжувати бойові дії в Україні й домогтися перемоги на полі бою. За словами співрозмовників видання, Кремль не демонструє жодних ознак готовності до поступок або переговорів.

Попри значні втрати серед військових і економічні проблеми всередині країни, Путін, за оцінками спецслужб, прагне закріпити контроль над українськими територіями, щоб виправдати людські та фінансові втрати.

Минулого тижня Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті та вперше від початку свого другого президентського терміну запровадив санкції проти Москви — зокрема проти двох великих російських нафтових компаній. «Я просто відчув, що настав час», — заявив президент, назвавши нові обмеження «величезними» й висловивши сподівання, що вони «не триватимуть довго».

Білий дім відмовився коментувати оцінку розвідки, зазначивши лише, що Трамп залишається відданим ідеї «припинити вбивства і домовитись про мир».

Попри передвиборчі обіцянки швидко зупинити війну, зусилля Трампа переконати Путіна сісти за стіл переговорів поки що не мали успіху. Президент США неодноразово висловлював розчарування поведінкою російського лідера, зазначаючи, що їхні розмови «нікуди не ведуть».

Раніше Трамп навіть публічно заявив, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, але пізніше відмовився від цієї ідеї після телефонної розмови з Путіним.

Україна неодноразово закликала Вашингтон надати таке озброєння для ударів по цілях усередині Росії, а європейські країни підтримали цю ініціативу. Представники Конгресу США й союзники Києва в Європі наполягають, що лише тиск санкціями та зброєю може змусити Москву піти на припинення вогню.

Як зазначає NBC News, поєднання нових американських санкцій, українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі та рішучої позиції європейських країн може з часом змінити розрахунки Кремля. Однак наразі Росія продовжує дотримуватися своїх жорстких вимог — фактичного роззброєння України, заборони вступу до НАТО та відмови від будь-яких західних миротворчих місій.