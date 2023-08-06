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Розвідка: Пуск ракет із Білорусі міг бути імітацією

6 Серпня 2023 08:49
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білорусь, ракетний удар

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав агентству Укрінформ, що оприлюднені учора відомості про запуск ракет з території Білорусі могли бути результатом провокації, покликаної втягнути цю країну у війну.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що частина ракет, які в суботу були запущені Україною, могли стартувати з Білорусі. Українські військові не уточнили, скільки ракет могло бути запущено і до яких цілей вони прямували.

Юсов припустив, що реального запуску ракет насправді могло і не бути.

«Щодо ракет з території Білорусі — ймовірно, це був електронний пуск чи імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили та засоби для різноманітних провокацій, щоб втягнути її у війну проти України», — сказав представник спецслужби.


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