Розвідка: Пуск ракет із Білорусі міг бути імітацією

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав агентству Укрінформ, що оприлюднені учора відомості про запуск ракет з території Білорусі могли бути результатом провокації, покликаної втягнути цю країну у війну.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що частина ракет, які в суботу були запущені Україною, могли стартувати з Білорусі. Українські військові не уточнили, скільки ракет могло бути запущено і до яких цілей вони прямували.

Юсов припустив, що реального запуску ракет насправді могло і не бути.

«Щодо ракет з території Білорусі — ймовірно, це був електронний пуск чи імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили та засоби для різноманітних провокацій, щоб втягнути її у війну проти України», — сказав представник спецслужби.