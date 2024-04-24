Суспільство

Розвідка Британії повідомляє про рекордну кількість справ про дезертирство у судах РФ

24 Квітня 2024 12:22
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суд, рф
Ілюстративне фото / Getty Images

Розвідка Великої Британії повідомляє про рекордну кількість справ про дезертирство у російських судах, також є рекордною кількість прохань від росіян про притулок в іноземних країнах.

Про це повідомляє розвідувальний огляд британського Міноборони за 24 квітня.

Розвідка посилається на дані російського незалежного видання “Медіазона”, яке пише, що у березні російські військові суди засудили за дезертирство рекордну кількість військовослужбовців Збройних сил Росії – 64 особи.

Загалом же з моменту “часткової” мобілізації у вересні 2022 року кількість таких справ у судах становить 7400, найбільше з них припадає на Московську область – 496.

Розвідки наголошують, що “багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на фронт”.

Також британська розвідка зазначає, що рекордного рівня сягнула і кількість прохань про надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби.

У відомстві підкреслюють, що російські солдати, в тому числі примусово призвані під час “часткової” мобілізації у вересні 2022 року, зобов’язані залишатися на військовій службі на невизначений термін з невеликою перспективою звільнення.


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