Політика

Розвідка Британії побачила у росіян “незначний прогрес ціною великих втрат у бронетехніці” біля Авдіївки

28 Березня 2023 11:49
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розвідка британії

Російські війська досягли «лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці» під час своїх спроб оточити Авдіївку на Донеччині протягом останнього часу, заявили у розвідці Великої Британії.

«10-ий танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого нового великого формування, яке Росія послала на підтримку вторгнення в Україну з серпня 2022 року. Із численних відкритих джерел випливає, що 3-ій армійський корпус особливо страждає від проблем із дисципліною і поганим моральним духом. Незважаючи на ймовірний період навчання в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені «тактично помилковими фронтальними атаками», подібними до тих, що були під час «інших нещодавніх невдалих російських танкових атак, наприклад, навколо міста Вугледара».

У Силах оборони України раніше не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.


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