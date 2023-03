Розвідка Британії побачила у росіян “незначний прогрес ціною великих втрат у бронетехніці” біля Авдіївки

Російські війська досягли «лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці» під час своїх спроб оточити Авдіївку на Донеччині протягом останнього часу, заявили у розвідці Великої Британії.

«10-ий танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого нового великого формування, яке Росія послала на підтримку вторгнення в Україну з серпня 2022 року. Із численних відкритих джерел випливає, що 3-ій армійський корпус особливо страждає від проблем із дисципліною і поганим моральним духом. Незважаючи на ймовірний період навчання в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені «тактично помилковими фронтальними атаками», подібними до тих, що були під час «інших нещодавніх невдалих російських танкових атак, наприклад, навколо міста Вугледара».

