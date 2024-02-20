Кримінал

Розстріл українських полонених: омбудсмен звернувся до ООН

20 Лютого 2024 11:23
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полон, оон

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з’ясування всіх обставин убивства росіянами українських військових, які зголосилися здатися в полон в укріпрайоні «Зеніт» в Авдіївці.

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

Він відзначив, що вихід з Авдіївки українських захисників відбувався в умовах безперервного бомбардування, обстрілів евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалося евакуювати. Але шансів для повторних спроб евакуації не залишалося через масштабний наступ окупантів.

Як зазначив Лубінець, через повне оточення опорного пункту «Зеніт» командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з рф. Діалог був щодо надання допомоги українським важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів. 

За словами омбудсмена, окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти. Українські військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. 

«Що трапилося після цих домовленостей ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт”. Родини Захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена», — написав Лубінець.

Омбудсмен терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Він підкреслив, що це не вперше, коли росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.


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Розстріл українських полонених: омбудсмен звернувся до ООН
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