Кримінал

Розслідування завершено: до суду направлений обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла

20 Жовтня 2023 16:27
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прокуратура, сбу

Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла, який причетний до підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє СБУ, Київська обласна прокуратура

За матеріалами спецслужби, митрополит (в миру – Петро Лебідь) обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

Також він називав російську збройну агресію проти України “громадянським конфліктом”, який триває з 2014 року.

В СБУ кажуть, що ініційована ними судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Прокуратура зазначає, що обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва.


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