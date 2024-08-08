Розпочато розслідування вбивства “азовця” Іщенка в російському полоні

Правоохоронці розслідують загибель захисника полку ”Азов” Олександра Іщенка у російській в’язниці. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У межах розпочатого провадження правоохоронці розслідують обставини загибелі захисника полку “Азов” внаслідок отриманих в полоні множинних травм.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин скоєння жорстокого злочину.

“Інформація, яку ми маємо в кримінальних провадженнях, чітко вказує на те, що російські командири не лише не запобігають жорстокому поводженню з полоненими, а й заохочують такі злочини і безпосередньо віддають відповідні злочинні накази”, — наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Загалом на сьогодні розслідується вбивство 64 українських військовополонених збройними силами РФ. Потерпілими від тортур визнано понад 2200 військовополонених.