Кримінал

Розпочато розслідування побиття хлопця групою юнаків у Києві
6 Лютого 2025 20:03
читать на русском →
Побиття підлітка у Києві / Скриншот із відео
Побиття підлітка у Києві / Скриншот із відео

У Києві розпочато розслідування побиття хлопця групою підлітків на Оболоні. Інцидент стався 6 лютого – у соцмережах з’явилося відео, на якому кілька молодих людей завдають тілесних ушкоджень юнаку. Триває встановлення усіх учасників події.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

На відео невідомі, частина з яких закриває обличчя балаклавами, б’ють хлопця ногами та ланцюгом. Один з учасників інциденту знімає все на відео, а його товариш хизується відібраним в жертви телефоном.

Як повідомили в прокуратурі, наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх учасників події.

Розпочато досудове розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків. Попередня кваліфікація злочину – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Досудове розслідування проводять ювенальні слідчі Оболонського управління поліції.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Лютого 2025 18:33

Земельна корупція: викрито злочинну організацію, що діяла в Київській міськраді
6 Лютого 2025 20:29

В Україні зможуть працювати лише сертифіковані психотерапевти: Зеленський підписав закон
6 Лютого 2025 18:03

Підлітки побили та пограбували хлопця у Києві: поліція шукає нападників
6 Лютого 2025 17:42

“Агресора треба бити у нього вдома”: Зеленський нагородив учасників Курської операції
6 Лютого 2025 17:23

Зухвалий штурм на кабріолеті: ЗСУ знищили групу окупантів-камікадзе (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки