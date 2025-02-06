Розпочато розслідування побиття хлопця групою юнаків у Києві

У Києві розпочато розслідування побиття хлопця групою підлітків на Оболоні. Інцидент стався 6 лютого – у соцмережах з’явилося відео, на якому кілька молодих людей завдають тілесних ушкоджень юнаку. Триває встановлення усіх учасників події.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

На відео невідомі, частина з яких закриває обличчя балаклавами, б’ють хлопця ногами та ланцюгом. Один з учасників інциденту знімає все на відео, а його товариш хизується відібраним в жертви телефоном.

Як повідомили в прокуратурі, наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх учасників події.

Розпочато досудове розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків. Попередня кваліфікація злочину – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Досудове розслідування проводять ювенальні слідчі Оболонського управління поліції.