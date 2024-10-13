Розпочато розслідування ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених у Курській області.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Генпрокурор зауважив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

«Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців», — заявив Костін.

За даними аналітиків DeepState, військових стратили поблизу населеного пункту Зелений Шлях у Курській області ще 10 жовтня.

Деталі інциденту ще з’ясовують, однак уже відомо, що загиблі йшли на позиції, вважаючи, що ті розташовані в тилу. Однак натрапили на ворога та вступили з ним у бій. Через обмежену кількість боєкомплекту військові були змушені здатися.

На тлі повідомлень про черговий розстріл омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.