Розкрадання понад 15 млн грн в “Укрзалізниці”: НАБУ і САП завершили розслідування

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про відкриття матеріалів досудового розслідування у справі щодо групи осіб, яких підозрюють у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час публічних закупівель.

За даними детективів, у 2022 році організатор схеми через підконтрольних працівників філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ забезпечував перемогу у тендерах «погодженим» компаніям. Якщо ж у конкурсах брали участь сторонні учасники з нижчою ціновою пропозицією, їх скасовували.

Після цього із фактичними власниками та представниками таких підприємств підписували договори на постачання фарб і лінолеуму за завищеною вартістю. Унаслідок оборудки з вересня 2022 по квітень 2023 року «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму понад 15 млн грн.

Серед підозрюваних — організатор групи, два представники компаній-постачальників та колишній заступник керівника філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах).

Крім того, за даними слідства, у лютому–квітні 2023 року ця ж група намагалася повторити схему на черговій закупівлі фарб. Проте реалізувати задумане їм завадило розслідування НАБУ і САП. У цьому епізоді їхні дії підпадають під ч. 3 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 КК України (замах на злочин).

Антикорупційні органи зазначають, що ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи відкриває шлях до передачі обвинувального акту до суду.