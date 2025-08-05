Розкрадання на 132 мільйони в “Харківобленерго”: НАБУ завершило слідство

НАБУ і САП завершили слідство у справі про масштабні розкрадання під час закупівлі енергетичного обладнання в АТ “Харківобленерго”. Організована група з восьми осіб, за даними слідства, заволоділа понад 132 млн грн через завищені ціни й фіктивні компанії.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

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За даними слідства, у 2021 році організатор схеми взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ “Харківобленерго” та вживав заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

“Керівник АТ “Харківобленерго” виконував вказівки організатора схеми та забезпечив укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними організатору компаніями за завищеними подекуди у кілька разів цінами. Реалізації схеми сприяла низка інших керівників структурних підрозділів АТ “Харківобленерго”, співробітник Харківської ТПП та приватний оцінювач”, — розповіли в НАБУ.

У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти у 2021-2022 роках коштами АТ “Харківобленерго” на суму понад 132 млн грн. Отримані внаслідок вчинення злочину кошти учасники групи відмивали із залученням мережі фіктивних компаній та переводили у готівку, яку розподіляли між собою.

Оборудку викрили рік тому. Тоді про підозру повідомили п’ятьом учасникам. Згодом коло підозрюваних розширили. А вже у червні 2025 року про підозру повідомили організатору схеми. Загалом у масштабних розкраданнях в АТ “Харківобленерго” підозрюють вісьмох учасників.