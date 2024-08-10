Спорт

Розклад виступів українських олімпійців у суботу, 10 серпня
10 Серпня 2024 08:30
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олімпіада
Бронзова призерка Олімпіади-2020 Ірина Коляденко гарантувала Україні ще одну нагороду. У півфіналі жіночої боротьби (до 62 кг) вона перемогла Айсулуу Тинибекову з Киргизстану (9:2) / Фото НОК

Сьогодні, 10 серпня, у 15-й день ХХІІI Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися у 8 видах спорту.

До вашої уваги розклад їхніх виступів за київським часом:

Стрибки у воду (вишка 10 м)
11:00 — чоловіки, 1/2 фіналу: Олексій Середа

Веслування на байдарках і каное
12:00 — жінки, 1/2 фіналу, байдарка-одиночка 500 м: Марія Повх
12:40 — жінки, 1/2 фіналу, каное-одиночка 200 м: Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

Вільна боротьба
12:00 — чоловіки, в.к. до 125 кг, втішна сутичка: Олександр Хоцянівський
12:00 — чоловіки, в.к. до 97 кг, 1/8 фіналу: Муразі Мчедлідзе

Сучасне п’ятиборство
14:30 — жінки, півфінал: Валерія Пермикіна

Художня гімнастика
15:00 — група, багатоборство, фінал: Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська

Брейкінг
17:17 — чоловіки, кваліфікація: Олег «Kuzya» Кузнєцов

Легка атлетика
20:00 — чоловіки, стрибки у висоту, фінал: Олег Дорощук

Синхронне плавання (дуети)
20:30 — довільна програма: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва

Жіноча боротьба (вагова категорія до 62 кг)
21:00 — жінки, фінал: Ірина Коляденко

Трансляція: на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).


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