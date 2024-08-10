Розклад виступів українських олімпійців у суботу, 10 серпня

Сьогодні, 10 серпня, у 15-й день ХХІІI Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися у 8 видах спорту.

До вашої уваги розклад їхніх виступів за київським часом:

Стрибки у воду (вишка 10 м)

11:00 — чоловіки, 1/2 фіналу: Олексій Середа

Веслування на байдарках і каное

12:00 — жінки, 1/2 фіналу, байдарка-одиночка 500 м: Марія Повх

12:40 — жінки, 1/2 фіналу, каное-одиночка 200 м: Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

Вільна боротьба

12:00 — чоловіки, в.к. до 125 кг, втішна сутичка: Олександр Хоцянівський

12:00 — чоловіки, в.к. до 97 кг, 1/8 фіналу: Муразі Мчедлідзе

Сучасне п’ятиборство

14:30 — жінки, півфінал: Валерія Пермикіна

Художня гімнастика

15:00 — група, багатоборство, фінал: Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська

Брейкінг

17:17 — чоловіки, кваліфікація: Олег «Kuzya» Кузнєцов

Легка атлетика

20:00 — чоловіки, стрибки у висоту, фінал: Олег Дорощук

Синхронне плавання (дуети)

20:30 — довільна програма: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва

Жіноча боротьба (вагова категорія до 62 кг)

21:00 — жінки, фінал: Ірина Коляденко

Трансляція: на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).