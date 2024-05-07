Суспільство

Розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ зупинили через мобілізацію обвинувачених, – ЗМІ

7 Травня 2024 21:36

Розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ зупинили через мобілізацію обвинувачених. Журналісти  NGL.media виявили майже 11 тисяч таких випадків.

Як вказують журналісти, загалом через мобілізацію зупинився розгляд 10 775 справ. Журналісти вибірково проаналізували 400 проваджень і виявили, що близько 100 обвинувачених (майже 25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. Із решти справ у 95% випадків суди припинили розгляд після мобілізації обвинувачених. І лише у 5% справ суд відмовився це зробити.

Журналісти вказують, що у частини з таких мобілізованих було природне бажання долучитися до війська, однак деякі, ймовірно, можуть таким чином ухилятися від відповідальності.

Мобілізуються у таких випадках не лише чоловіки. Журналісти наводять приклад, коли 48-річна Людмила Яценко, яка раніше працювала у суді і яку обвинувачують у схилянні до хабаря, спочатку уникала судових засідань, мотивуючи це тим, що у березні 2022 року стала добровольцем тероборони Козинської ОТГ на Київщині. Після того, як детективи НАБУ з’ясували, що блокпости, на яких нібито чергує Яценко, давно розформовані, її адвокат подав у березні 2023 року заяву про зупинку розгляду справи через її мобілізацію.


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