Розбещував та ґвалтував падчерку з восьми років: харків’янин отримав довічне ув’язнення

Харків’янина, який вчиняв сексуальні дії стосовно восьмирічної падчерки, засуджено до довічного ув’язнення. Зловмисник протягом п’яти років систематично розбещував та ґвалтував малолітню дівчинку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Доведено, що у Харкові чоловік протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Встановлено понад 40 епізодів сексуальних дій засудженого щодо потерпілої.

Реклама

Реклама

“У 2016 році, коли дівчинці було лише вісім років, вітчим вчиняв розпусні дії стосовно неї, а надалі – ґвалтував. Крім того, він неодноразово погрожував падчерці, щоб вона нікому нічого не розказувала”, – розповіли в прокуратурі.

Суд визнав 41-річного чоловіка винним у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості:

ч. 2 ст. 156 КК України;

ч. 4 ст. 152 КК України.

Обвинуваченому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, чи займатись педагогічною та виховної діяльністю строком на три роки. Вирок ухвалено Київським районним судом Харкова, триває строк на апеляційне оскарження.

Після набрання вироком законної сили відомості про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.