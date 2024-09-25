Росію виключили зі складу Асоціації омбудсманів Середземномор’я

На позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсманів Середземномор’я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав що, це вже третя організація омбудсманів, яка виключила Росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсманів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій.

“Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду”, – заявив Лубінець.