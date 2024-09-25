Політика

Росію виключили зі складу Асоціації омбудсманів Середземномор’я
25 Вересня 2024 20:54
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оон, росія
Позачергове засідання Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсманів Середземномор'я / Фото: Дмитро Лубінець

На позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсманів Середземномор’я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав що, це вже третя організація омбудсманів, яка виключила Росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсманів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій.

“Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду”, – заявив Лубінець.


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