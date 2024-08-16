Кримінал

Росіяни знищили першу в Україні і єдину на Херсонщині “зелену школу”
16 Серпня 2024 15:02
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В Антонівці Херсонської області російським обстрілом знищено першу в Україні та єдину в Херсонській області “зелену школу”.

Окупанти атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

“Навчальний заклад, зведений за допомоги уряду Фінляндії, прийняв своїх перших дві сотні учнів 2016 року. Це була непересічна подія для всієї України – “зелену школу” збудували за європейськими принципами енергозбереження. В ній була система очищення повітря – рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення – ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху”, – написав Мрочко.

Також він опублікував відео якою була школа і який вигляд вона має після російського обстрілу.


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