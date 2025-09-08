Росіяни знову концентрують удари проти української енергосистеми, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 вересня повідомив, що російські війська знову зосереджують удари на українській енергетиці.

“Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики. Відповіді на це є й будуть, але головне — стабільність системи”, — зазначив президент.

Реклама

Реклама

Також президент розповів про результати сьогоднішньої Ставки. Основну увагу приділили технологічним питанням та захисту критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

“Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики”, – сказав Зеленський.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що осінь традиційно є непростим періодом для енергетиків, особливо з огляду на попередні обстріли енергетичної інфраструктури.

За його словами, енергетики вже врахували досвід попередніх атак і знають, як діяти у разі повторних ударів. Водночас він закликав і населення, і бізнес залишатися готовими “до різних сценаріїв”.