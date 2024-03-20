Кримінал

Росіяни знову атакували цивільне авто на Херсонщині, є загиблі Пошкоджена російськими обстрілами цивільна автівка / Фото: Херсонська обласна прокуратура Російські війська вкотре обстріляли авто із цивільними у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. “Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років”, – повідомив Прокудін. Напередодні, 19 березня, окупанти скинули вибухівку на автомобіль в Бериславському районі Херсонщини. Унаслідок атаки двоє людей зазнали поранень.



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