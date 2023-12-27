Кримінал

Росіяни здійснили 465 хімічних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення

27 Грудня 2023 09:36
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війна

З початку повномасштабного вторгнення російські терористи 465 разів застосовували хімічну зброю для атак по Україні.

Про це повідомляє Командування Сил підтримки ЗСУ.

“Силами оборони зафіксовано 465 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок”, – йдеться в повідомленні.

При цьому командування зазначає, що динаміка застосування окупантами такої зброї зростає. Так, всього за один день,19 грудня, росіяни здійснили 8 атак із використанням хімічних речовин.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА.

Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

Так, 14 грудня виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Зазначається, що 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.


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