Російський міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив про плани завершити захоплення чотирьох українських областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької — до кінця 2025 року.

“У 2025 році Москва планує досягти перемоги у війні в Україні”, — заявив Бєлоусов, підкреслюючи, що завершення окупації зазначених регіонів є ключовим завданням для армії РФ.

Також він припустив, що Росія повинна бути готова до можливого військового конфлікту з НАТО в Європі протягом наступного десятиліття. Бєлоусов наголосив, що Міністерство оборони РФ готується до “будь-якого розвитку обстановки”.