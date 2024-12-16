Політика

Росіяни збираються “перемогти” у 2025 році
16 Грудня 2024 15:02
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Російський міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив про плани завершити захоплення чотирьох українських областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької — до кінця 2025 року.

“У 2025 році Москва планує досягти перемоги у війні в Україні”, — заявив Бєлоусов, підкреслюючи, що завершення окупації зазначених регіонів є ключовим завданням для армії РФ.  

Також він припустив, що Росія повинна бути готова до можливого військового конфлікту з НАТО в Європі протягом наступного десятиліття. Бєлоусов наголосив, що Міністерство оборони РФ готується до “будь-якого розвитку обстановки”.  


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