Суспільство

Росіяни зазнають найбільших втрат за останні два тижні: у розвідці Британії назвали причину

12 Лютого 2023 11:09
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розвідка британії

За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.

Генштаб України оприлюднив щоденну статистику втрат росіян. Хоча Міністерство оборонної розвідки не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні, повідомляють у розвідці Британії.

Середнє значення за останні сім днів становило 824 жертви на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року. Україна також продовжує страждати від високого рівня вибуття.

Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут.


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