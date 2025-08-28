Росіяни завдали удару по турецькому підприємству — ймовірно, це завод Baykar у Києві

У ніч на 28 серпня під час масованої атаки російські війська завдали удару по турецькому підприємству в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За його словами, обстрілів зазнали також посольство Азербайджану, представництво ЄС, Британська Рада та житлові масиви.

“Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск — санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки”, — заявив Зеленський.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич заявляє, що влучання зафіксовано по заводу з виробництва безпілотників “Байрактар”.

За даними Зінкевича, було зафіксовано два прямих влучання, і виробничі потужності “зазнали серйозних пошкоджень”. Депутат зазначив, що це вже четвертий удар по заводу за останні півроку.