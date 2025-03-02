Росіяни завдали авіаудару по селу Довжик на Харківщині: травмована жінка та підліток

У неділю, 2 березня, з 15:55 по 16:05 війська рф завдали авіаудару чотирма КАБами по с. Довжик Золочівської громади Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові приватні будинки, повідомляє місцева поліція.

“Осколкове поранення й гостру реакцію на стрес отримав 14-річний хлопець. Також вибухові поранення отримала його 65-річна бабуся”, – повідомили правоохоронці.

Наразі працівники слідчо-оперативної групи прибули на місце події. Вони збирають речові докази та документують злочин.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.