Кримінал

Росіяни завдали авіаудару по селу Довжик на Харківщині: травмована жінка та підліток
2 Березня 2025 18:01
читать на русском →
Росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, вбивая та нівеча цивільних. Ілюстративне фото / Фото @synegubov
Росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, вбивая та нівеча цивільних. Ілюстративне фото / Фото @synegubov

У неділю, 2 березня, з 15:55 по 16:05 війська рф завдали авіаудару чотирма КАБами по с. Довжик Золочівської громади Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові приватні будинки, повідомляє місцева поліція.

“Осколкове поранення й гостру реакцію на стрес отримав 14-річний хлопець. Також вибухові поранення отримала його 65-річна бабуся”, – повідомили правоохоронці.

Наразі працівники слідчо-оперативної групи прибули на місце події. Вони збирають речові докази та документують злочин.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Березня 2025 19:28

Саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи завершився. Перші коментарі
2 Березня 2025 19:04

Трохи більше половини американців підтримують Україну в конфлікті з Росією, – опитування
2 Березня 2025 18:27

“Укренерго” запроваджує обмеження електропостачання
2 Березня 2025 18:01

Росіяни завдали авіаудару по селу Довжик на Харківщині: травмована жінка та підліток
2 Березня 2025 17:28

У Лондоні розпочався саміт щодо ситуації в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки