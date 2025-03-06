Кримінал

Росіяни засудили працівницю Запорізької АЕС до 15 років в’язниці
6 Березня 2025 14:02
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Російські окупанти засудили 56-річну працівницю Запорізької АЕС Наталію Шульгу до 15 років ув’язнення, звинувативши її у “замаху на диверсію” та нібито співпраці з СБУ. 

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, жінці закидають, що у червні 2024 року вона намагалася “підірвати лінію електропередачі в Енергодарі”, щоб нібито пошкодити електропостачання одного з районів міста.

Шульгу затримали 12 липня минулого року, після чого окупанти примусили її взяти участь у постановочному відео, яке поширили пропагандистські ресурси.

5 березня так званий російський “суд” у Запорізькій області виніс їй вирок – 15 років колонії та штраф у 500 тисяч рублів.


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