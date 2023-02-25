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Росіяни втратили роту військових, штурмуючи Кремінський напрямок, – ОВА

25 Лютого 2023 11:10
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Луганська область, Гайдай

Російські окупанти втратили роту своїх військових, штурмуючи Кремінський напрямок, повідомив очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай.

“На Кремінському напрямку була потужна спроба наступу – три російських роти пішли у наступ, але сили оборони там вистояли. З трьох рот лише дві повернулися на свої позиції. Десь близько 70 “200-х” залишили росіяни, стільки ж поранених”, – повідомив Гайдай в ефірі телемарафону.

За словами Гайдая, в області ситуація “важка, але контрольована”.

За минулу добу українські захисники відбили 70 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.


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