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Росіяни втратили під Бахмутом тисячі військових, – Гайдай

25 Грудня 2022 15:50
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Луганська область, Гайдай

Російські окупанти втрачають “тисячі солдатів” у боях під Бахмутом, повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай. Під Бахмутом воюють російські десантники, яких туди перекинули з-під Херсону.

“Що стосується Бахмута, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більше символізм, який дуже любить кремлівський режим. Плюс ще “кадировці” і “вагнерівці” хочуть довести і показати бункерному діду, що вони на щось спроможні. Але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів, які там залишаються на все життя”, – сказав Гайдай в ефірі телемарафону.

За цого словами, плани росіян залишаються незмінними – вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Спроба захопити Бахмут є символізмом для росіян – досягнути хоча б якоїсь звитяги до якоїсь дати. У підсумку ворог вже втратив там тисячі солдат, а місто під українським прапором.


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