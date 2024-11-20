Суспільство

Росіяни “впустили” 250-кілограмову бомбу на школу в Бєлгородській області
20 Листопада 2024 15:32
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війна, росія

У Бєлгородській області російський військовий літак “впустив” авіабомбу на школу в селі Биківка Яковлевського округу, розташованому за 45 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Інцидент стався в ніч на 19 листопада. Йдеться про 250-кілограмову авіабомбу УМПБ, яка “нештатно зійшла” і пробила дах триповерхової будівлі школи, уточнює Astra з посиланням на екстрені служби регіону. 

За підрахунками Astra, за 2024 рік відомо щонайменше про 150 випадків позаштатного падіння російських боєприпасів на території Росії або окупованих українських територій.


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