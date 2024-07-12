Кримінал

Росіяни вкрали бренд “Мелітопольської черешні”
12 Липня 2024 17:44
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Роспатент видав перше так зване свідоцтво про”виключне право” на бренд “Мелітопольської черешні” на користь окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій України, зокрема Запорізького регіону.

Про це повідомили у Роспатенті.

“Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент) видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення “Мелітопольська черешня”, — йдеться в повідомленні російського відомтсва.

Раніше, у 2020 році, Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду. Заявку на реєстрацію географічного зазначення в грудні 2019 року подавала громадська спілка “Асоціація виробників мелітопольської черешні”.


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