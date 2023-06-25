Росіяни відвели окремі підрозділи з лінії фронту для захисту Москви

Так, під час вчорашніх подій, для протидії загонам ПВК «Вагнер» ворог відвів окремі підрозділи, що залучені до збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Йдеться про підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії (до двох рот). Солдат літаком Іл-76 перекинули до Москви. Наразі їх планують тримати там мінімум тиждень.

“Зауважимо, що фактів масового перекидання сил ворога немає, йдеться про окремі підрозділи”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, під час заколоту в Росії з-під Мар’їнки втекли кадирівські підрозділи. Про це заявив пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковник ЗСУ Ярослав Чепурний.