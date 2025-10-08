Росіяни вдарили ракетою по заводу з виробництва хумусу в Києві

Російські військові завдали ракетного удару по заводу української компанії компанія Yofi, яка виготовляє хумус, фалафель та бабагануш. Обійшлося без постраждалих, проте виробництво серйозно пошкоджене.

Про це повідомили в компанії Yofi.

“Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу. Дякувати Богу, ніхто не постраждав — люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання”, — йдеться в повідомленні.

Компанія тимчасово призупиняє постачання своєї продукції. Yofi почали виробництво у 2010 році та за 15 років створили популярну в українців лінійку продукції. Відновлення виробництва, за попередніми даними, може тривати близько місяця.

“Плануємо повернутися на полиці магазинів вже через місяць. Зовсім скоро ми знову будемо тішити вас найсмачнішим хумусом Yofi. Слідкуйте за нашими новинами”, — йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, виробництво розташоване у Святошинському районі.