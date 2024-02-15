Росіяни вдарили по селищу на Донеччині: загинула людина

Російські війська ввечері сьогодні, 15 лютого, обстріляли селище Зоря Іллінівської громади Донецької області. Унаслідок удару є загиблий, поранені та пошкодження.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Окупанти завдали ударів з реактивних систем залпового вогню «Ураган» близько 17 години вечора. Там загинула 83-річна жінка, поранень зазнали 71-річний і 41-річний чоловіки.
Також пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і школа.
Філашкін укотре закликав місцеве населення евакуюватися.