Кримінал

Росіяни вдарили по селищу на Донеччині: загинула людина

15 Лютого 2024 21:04
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обстріл
Окупанти вдарили по селищу Зоря на Донеччині / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

Російські війська ввечері сьогодні, 15 лютого, обстріляли селище Зоря Іллінівської громади Донецької області. Унаслідок удару є загиблий, поранені та пошкодження.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

Окупанти завдали ударів з реактивних систем залпового вогню «Ураган» близько 17 години вечора. Там загинула 83-річна жінка, поранень зазнали 71-річний і 41-річний чоловіки.

Також пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і школа.

Філашкін укотре закликав місцеве населення евакуюватися.


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