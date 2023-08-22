Суспільство

Росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою Іскандер

22 Серпня 2023 20:05
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кривий ріг, ракетний удар

Російські військові на світанку у вівторок випустили по Кривому Рогу ракету “Іскандер”. Пошкоджено 55 приватних будинків.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Сьогодні близько 5.30 країна-терорист атакувала наше місто балістичною ракетою «Іскандер». За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару пошкоджено 55 приватних будинків, 15 господарських споруд, у 24 багатоповерхових будинках частково вибиті вікна. Також пошкоджено будівлю школи та вищого навчального закладу, декілька об’єктів комунальних підприємств та транспортної інфраструктури”, – написав Вілкул.

Зазначається, що в результаті удару були знеструмлені понад 45 тисяч абонентів. Декілька лікарень одразу перейшли на роботу на генераторах. Водопровідна система також перейшла на генератори. Завдяки оперативній роботі всіх служб електропостачання було відновлено у максимально короткі терміни ще зранку. Роботи з ліквідації наслідків тривають – залучені бригади комунальних підприємств, управителів, надана вся необхідна техніка.

Одразу після російської ракетної атаки розгорнуто два штаби з видачі будматеріалів та оформлення документів на отримання матеріальної допомоги від міста. За сьогодні прийнято понад 40 заяв на грошову допомогу – виплати, які залежно від наслідків визначать комісії, розпочнуться одразу після отримання всіх необхідних документів. Також були видані будматеріали для першочергових робіт для 50 приватних домоволодінь.

Як повідомлялось, постраждав чоловік 1953 року народження, він зазнав легких поранень. Крім того, на місці вісьмом людям була надана спеціалістами психологічна допомога.


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