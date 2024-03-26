Кримінал

Росіяни вдарили по Харкову ракетою Х-35У

26 Березня 2024 16:21
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Окупаційні війська РФ завдали ракетного удару по Харкову ракетою Х-35У. В результаті атаки постраждав 64-річний цивільний чоловік.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

“26 березня близько 11:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова. Пошкоджено нежитлову будівлю. У багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду.  Гостру реакцію на стрес отримав 64-річний цивільний чоловік. За попередніми даними, удар був завданий крилатою ракетою Х-35У”, – йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці провели та зібрали уламки ракети, які надалі будуть направлені на відповідну експертизу.


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