Росіяни вдарили по Харкову ракетою Х-35У

Окупаційні війська РФ завдали ракетного удару по Харкову ракетою Х-35У. В результаті атаки постраждав 64-річний цивільний чоловік.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

“26 березня близько 11:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова. Пошкоджено нежитлову будівлю. У багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду. Гостру реакцію на стрес отримав 64-річний цивільний чоловік. За попередніми даними, удар був завданий крилатою ракетою Х-35У”, – йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці провели та зібрали уламки ракети, які надалі будуть направлені на відповідну експертизу.