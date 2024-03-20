Росіяни вдарили по Донеччині:  двоє людей загинуло

20 березня окупанти завдали авіаудару по селу Максимівка Вугледарської громади Донецької області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, є поранена.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“2 людини загинули і 1 поранена внаслідок авіаудару по Максимівці Вугледарської громади”, – поінформував Філашкін.

За його словами, російські війська вдарили по селу сьогодні, 20 березня, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. А 72-річна жінка зазнала поранень, її транспортують до лікарні.