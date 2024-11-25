Кримінал

Росіяни вдарили по центру Харкова
25 Листопада 2024 08:42
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Російські окупаційні війська завдали удару по Київському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці удару зайнялась пожежа.

Як додав керівник ОВА Олег Синєгубов, удар прийшовся по центральній частині міста. Екстрені служби виїхали на місце влучання.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Також пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.

Доповнено 9:20 Кількість постраждалих зросла до 15. 

Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків.


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