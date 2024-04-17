Росіяни вдарили по Чернігову трьома “Іскандерами” – Чаус

17 квітня окупанти вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами “Іскандер”.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у коментарі виданню “Суспільне Чернігів“.

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

У місті Чернігів триває рятувальна операція. Внаслідок ракетних ударів по центру міста, зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти, десятки авто.

Наразі відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди.